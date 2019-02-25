Весна близко: в челябинском зоопарке проснулся бурый мишка

СЕГОДНЯ 09:45 2019-02-25T09:49:05+03:00

Вот такая еще у Степы заспанная мордаха. Фото: челябинский зоопарк.

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Медведь Степан почуял весну и на днях вылез из своей «берлоги». Как и в прошлом году, он проснулся первым из косолапых обитателей зоопарка. Правда, в этот раз мишка вышел из спячки раньше. Видимо, из-за февральской оттепели.

— Итак, Степан проснулся. Посмотрите на его полузакрытый глаз, выражение морды и ощутите духовную связь с ним в этот понедельник, — написали сотрудники зоопарка в соцсетях.

Степа пробудился еще в пятницу, 22 февраля. Но все выходные был в полудреме. По словам зоологов, он еще неделю будет отходить от спячки. Сейчас у косолапого задача номер один — натрескаться еды. За зиму он заметно схуднул, будет приводить себя в форму.

В природе мишки просыпаются при устойчивых плюсовых температурах, когда тает снег, обычно в середине марта. В зоопарке медведи пробуждаются немного раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU