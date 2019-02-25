Названа причина пожара в магнитогорской десятиэтажке, где обрушился подъезд

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-25T10:26:04+03:00

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Ночью 23 февраля в доме 164 по проспекту Карла Маркса произошло очередное ЧП. Из магазина «Зори Урала», расположенного в пристрое многоэтажки, повалил густой дым. Возгорание произошло в одном из отделов торгового зала. К счастью, ночью в магазине никого не было. Прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали жильцов 11 и 12 подъездов.

Пожар тушили около двух часов. По словам предпринимателей, которые арендовали в этом магазине торговые площади, выгорело порядка 15 отделов. Предварительная сумма ущерба составила 1 млн рублей.

На утро по городу поползли слухи о поджоге. Магнитогорцы заговорили о «злом роке», преследующем десятиэтажку на проспекте Карла Маркса.

Сегодня специалисты заявили, что версия поджога исключается.

Как сообщили в магнитогорском ОНД №2 Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области, наиболее вероятной причиной пожара мог стать не отключенный от сети электроприбор. Точная причина будет известна после проведения экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU