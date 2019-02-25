В Челябинске старшеклассник поймал грабителя, напавшего на соседку
Семнадцатилетний Глеб Зевакин возвращался домой с прогулки со своим псом. Вдруг услышал крик в подъезде. Дверь открылась, выскочил какой-то тип, а за ним сосед.
— Держи вора! — крикнул житель дома.
Глеб тут же понял, что к чему, и вместе со своим доберманом кинулся за грабителем. В соседнем дворе школьник догнал вора, скрутил его за руки и повел к подъезду. К тому моменту соседи уже вызвали полицию. ЧП произошло в Ленинском районе Челябинска 11 февраля.
Позже выяснилось, грабитель избил соседку Глеба и украл у нее золотую цепочку. Полицейские увезли злоумышленника в отдел. Им оказался 35-летний челябинец, ранее судимый. За грабеж ему грозит до семи лет тюрьмы. Украденную цепочку так и не нашли, видимо, вор выкинул ее во время погони.
— Сегодня, 25 февраля, на аппаратном совещании в администрации города Глеба наградили за проявленную смелость. Начальник Управления МВД России по Челябинску Сергей Миронов и врио главы города Владимир Елистратов вручили ему грамоту, мяч и рюкзак, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Челябинску.
Глебу 17 лет, он учится в школе №32, в выпуском классе. Догнать вора старшекласснику помогла хорошая спортивная подготовка. Парень семь лет занимался хоккеем, а сейчас ходит в секцию по конькобежному спорту.
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ИСТОЧНИК KP.RU