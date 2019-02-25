Четыре ребенка доставлены в больницу после авиарейса Москва-Магнитогорск
Сегодня 25 февраля в магнитогорском аэропорту приземлилось воздушное судно из Москвы. На борту находилась детская спортивная команда — 11 ребят и трое взрослых. Во время перелета сразу несколько детей почувствовали себя плохо. По прибытии юных спортсменов осмотрели врачи . Четверых увезли в больницу с признаками пищевого отравления.
Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
— Группа прибыла в Магнитогорск из Южно-Сахалинска для участия в соревнованиях по горнолыжному спорту. Состояние пострадавших удовлетворительное, — говорится в сообщении.
По данному факту Карталинская транспортная прокуратура начала проверку. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить, что стало причиной плохого самочувствия несовершеннолетних пассажиров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU