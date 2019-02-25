2019-02-25T12:19:42+03:00
Происшествия

Четыре ребенка доставлены в больницу после авиарейса Москва-Магнитогорск

Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сегодня 25 февраля в магнитогорском аэропорту приземлилось воздушное судно из Москвы. На борту находилась детская спортивная команда — 11 ребят и трое взрослых. Во время перелета сразу несколько детей почувствовали себя плохо. По прибытии юных спортсменов осмотрели врачи . Четверых увезли в больницу с признаками пищевого отравления.

Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

— Группа прибыла в Магнитогорск из Южно-Сахалинска для участия в соревнованиях по горнолыжному спорту. Состояние пострадавших удовлетворительное, — говорится в сообщении.

По данному факту Карталинская транспортная прокуратура начала проверку. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить, что стало причиной плохого самочувствия несовершеннолетних пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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