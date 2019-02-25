Челябинскую область с Сербией соединил культурный мост
Соглашение, установленное на днях между Белградом и Челябинской областью, стало первым договором о двустороннем международном культурном сотрудничестве, подписанным после недавнего январского официального визита президента РФ Владимира Путина в Сербию.
Документ скрепили подписями глава регионального минкульта Алексей Бетехтин и гендиректор областной филармонии Алексей Пелымский, а со стороны хозяев встречи — секретарь Секретариата по культуре Белграда Иван Карл и руководитель крупнейшего культурного центра Сербии «Иво Лола Рибар» Владан Тешанович.
Культурные связи южноуральцев с Сербией поддерживались и ранее. Творческие коллективы из Белграда приезжали на международный фестиваль национальных культур «Синегорье», который много лет проводит филармония. Челябинская публика оценила и хоровое искусство сербов на фестивале «Орган без границ».
Теперь обмен проектами станет системным. В нынешнем июне в Белграде в самом посещаемом туристическом месте (а это Калеменгдан, старейший парк Европы) откроется выставка южноуральских фотомастеров. Ответная экспозиция с фотоработами сербских авторов будет представлена в историческом музее Южного Урала.
В августе сербский хор выступит с концертами в городах нашего региона в рамках IV Международного фестиваля духовной музыки. А в октябре Челябинский камерный хор имени В. Михальченко и «Уральский диксиленд Игоря Бурко» станут участниками крупнейшего музыкального фестиваля Сербии — «Белмуз».
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ИСТОЧНИК KP.RU