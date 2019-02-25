2019-02-25T12:31:17+03:00
Рыбалка

Команда рыбаков из Челябинска победила на кубке области по ловле на блесну

Самая большая рыба на соревнованиях «тянет» почти на полкило
Сергей УФИМЦЕВ
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Участники соревнований. Фото: Николай Федерягин.Участники соревнований. Фото: Николай Федерягин.
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На озере Большой Сунукуль 23-24 февраля прошел кубок региона по ловле на блесну со льда. В состязаниях участвовали восемь команд из Башкортостана и Челябинской области.

— Погода в эти дни стремительно менялась. 23 февраля был штиль и всего -4. А на следующий день температура понизилась и поднялся сильный ветер. Но, несмотря на это, праздник зимней блесны состоялся, — рассказал президент федерации рыболовного спорта в Челябинской области Николай Федерягин.

Самую большую рыбу добыл рыбак А. Капралов. Он выловил щучку весом 496 гр. и длиной 36 см.

Кто победил в соревнованиях

Личный зачет:

1 место — И. Коновалов

2 место — А. Скочигоров

3 место — О. Деграф

Командный зачет:

1 место — команда «Метеор», Челябинск;

2 место — команда «Рокетс», Миасс;

3 место — команда «Легион», Челябинск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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