Команда рыбаков из Челябинска победила на кубке области по ловле на блесну
На озере Большой Сунукуль 23-24 февраля прошел кубок региона по ловле на блесну со льда. В состязаниях участвовали восемь команд из Башкортостана и Челябинской области.
— Погода в эти дни стремительно менялась. 23 февраля был штиль и всего -4. А на следующий день температура понизилась и поднялся сильный ветер. Но, несмотря на это, праздник зимней блесны состоялся, — рассказал президент федерации рыболовного спорта в Челябинской области Николай Федерягин.
Самую большую рыбу добыл рыбак А. Капралов. Он выловил щучку весом 496 гр. и длиной 36 см.
Кто победил в соревнованиях
Личный зачет:
1 место — И. Коновалов
2 место — А. Скочигоров
3 место — О. Деграф
Командный зачет:
1 место — команда «Метеор», Челябинск;
2 место — команда «Рокетс», Миасс;
3 место — команда «Легион», Челябинск.
ИСТОЧНИК KP.RU