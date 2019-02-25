В Челябинске откроется отделение Международного коммерческого арбитражного суда

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-25T14:52:58+03:00

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1 марта в Челябинске состоятся торжественное открытие и презентация отделения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. На участие в мероприятии зарегистрировались уже более 100 предпринимателей Челябинской области. Прием заявок продолжается.

МКАС — один из старейших органов арбитража, заслуживший за десятилетия своей работы огромный авторитет среди российских и зарубежных предпринимателей. Среди его преимуществ: рассмотрение не только международных, но и внутрироссийских споров, возможность выбирать арбитра из большого списка кандидатур, обеспечение конфиденциальности и гарантированное государством исполнение решения.

На церемонию открытия отделения МКАС в Челябинске приглашены: первые лица региона, президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель МКАС и МАК при ТПП РФ Алексей Костин, председатель Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Сергей Минин, председатель Арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов, председатель Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда Дмитрий Крашенинников, и.о. председателя Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец, руководители и юристы предприятий и организаций Южного Урала.

Регистрация предпринимателей — по ссылке. Возрастное ограничение 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU