2019-02-25T14:52:58+03:00
Экономика

В Челябинске откроется отделение Международного коммерческого арбитражного суда

В мероприятии примут участие свыше 100 предпринимателей
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 марта в Челябинске состоятся торжественное открытие и презентация отделения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. На участие в мероприятии зарегистрировались уже более 100 предпринимателей Челябинской области. Прием заявок продолжается.

МКАС — один из старейших органов арбитража, заслуживший за десятилетия своей работы огромный авторитет среди российских и зарубежных предпринимателей. Среди его преимуществ: рассмотрение не только международных, но и внутрироссийских споров, возможность выбирать арбитра из большого списка кандидатур, обеспечение конфиденциальности и гарантированное государством исполнение решения.

На церемонию открытия отделения МКАС в Челябинске приглашены: первые лица региона, президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель МКАС и МАК при ТПП РФ Алексей Костин, председатель Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Сергей Минин, председатель Арбитражного суда Челябинской области Евгений Шайхутдинов, председатель Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда Дмитрий Крашенинников, и.о. председателя Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец, руководители и юристы предприятий и организаций Южного Урала.

Регистрация предпринимателей — по ссылке. Возрастное ограничение 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минздрав повторно выделил деньги на ремонт больницы в Еманжелинске
Команда рыбаков из Челябинска победила на кубке области по ловле на блесну
Челябинскую область с Сербией соединил культурный мост
Четыре ребенка доставлены в больницу после авиарейса Москва-Магнитогорск
В Челябинске старшеклассник поймал грабителя, напавшего на соседку
Названа причина пожара в магнитогорской десятиэтажке, где обрушился подъезд
Два водителя получили судимости из-за поддельных полисов ОСАГО в Челябинской области
Весна близко: в челябинском зоопарке проснулся бурый мишка
Челябинвестбанк вошел в топ-20 банков РФ по объему кредитования МСБ
В центре Челябинска автобус столкнулся с троллейбусом
В Челябинске эвакуировали железнодорожный вокзал из-за сообщения о бомбе
Жители Челябинской области спасли умирающую на трассе собаку
На жилом доме в Челябинске выросла сосулька длиной в два этажа
В Магнитогорске водитель маршрутки заставил платит пассажирку дважды
В Челябинске сдают в аренду коттеджи опальных политиков
«Мало сгрести в кучи». Челябинцы снимают дворы, заваленные горами грязного снега
В Снежинске с незнакомцами ушли 14 детей