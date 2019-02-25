Житель Челябинской области зашел в суд на минутку и сел на десять суток

СЕГОДНЯ 15:15 2019-02-25T15:15:11+03:00

А еще у него могут отобрать автомобиль

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Жителю Еманжелинска придется отсидеть десять суток за уклонение от алиментов. На днях мужчина зашел по делу в городской суд, и был отправлен в изолятор, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

Сорокалетний Максим накопил около 500 тысяч долга по алиментам. Почти два года он нигде не работал и не помогал своей бывшей жене. На повестки с вызовом к судебным приставам не реагировал. В итоге горе-папашу объявили в розыск.

А между тем Максим задолжал другим людям и «забыл» оплатить штрафы в ГИБДД. Из-за этого его вызвали для разбирательства в городской суд.

— Во время проверки документов судебный пристав увидел, что гражданин находится в розыске и сообщил об этом коллегам. В тот же день суд рассмотрел протокол об административном правонарушении и назначил Максиму десять суток ареста, — замечают в пресс-службе.

Когда должник выйдет из изолятора, у него будет два месяца, чтобы погасить долг и приступить к ежемесячным выплатам алиментов. В противном случае его могут привлечь к уголовной ответственности. Также приставы намерены продать его автомобиль Volkswagen.

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ИСТОЧНИК KP.RU