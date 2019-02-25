«Еле откачали спасатели»: в Челябинске дети дважды устроили пожар в своей квартире

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-25T16:50:42+03:00

Пожарные тушили эту квартиру в ноябре прошлого года. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

В прошлом году они едва не погибли из-за игры с огнем

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Двое мальчишек пяти и двух лет добаловались зажигалкой и во второй раз спалили свою квартиру в доме по улице Барбюса. Родители оставили детей под присмотром тети, а та напилась и уснула. Очнулась лишь, когда ее вытаскивали из дома спасатели.

Оказалось, сорванцы, оставшись без присмотра, устроили эксперименты с зажигалкой: подожгли скатерть на столе. Ткань вспыхнула моментально, огонь начал распространяться на другие вещи и мебель. Старший мальчик, испугавшись, побежал к соседям и сообщил о случившемся. Сосед успел вывести из квартиры мальцов и вызвать пожарных.

В ноябре прошлого года братья точно также устроили пожар. Родители оставили их с дедом, который тоже выпил и уснул. Тогда пожарные еле откачали мальчишек.

Тот самый сгоревший стол. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

— Родственники детей не сделали никаких выводов из случившегося. В ГУ МЧС России по Челябинской области готовится информационное сообщение по этой семье. Оно будет направлено в городскую администрацию, отдел социальной защиты и полицию, — рассказала пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Сотрудники пожарного надзора также решили побеседовать с родителями и обучить их мерам пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU