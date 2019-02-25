На жителя Челябинска, ударившего врача пинцетом, возбудили дело
Челябинцу грозит четыре месяца ареста за нападение на медика. В начале февраля он где-то по пьяни разбил себе голову. После чего попал в областную клиническую больницу № 3.
На осмотре у врача-нейрохирурга потребовал дать ему выпить и закурить. Медик, конечно, отказал. Тогда пациент решил отомстить ему. Когда врач отвернулся к письменному столу, мужик схватил пинцет и ударил медика в лопатку, а потом в щеку.
— На челябинца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней — четыре месяца ареста. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU