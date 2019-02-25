2019-02-25T19:13:36+03:00
Происшествия

На жителя Челябинска, ударившего врача пинцетом, возбудили дело

Он ранил доктора, потому что тот не дал выпить и закурить
Валентина ВАГАНОВА
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Буйному пациенту грозит до четырех месяцев арестаБуйному пациенту грозит до четырех месяцев арестаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Челябинцу грозит четыре месяца ареста за нападение на медика. В начале февраля он где-то по пьяни разбил себе голову. После чего попал в областную клиническую больницу № 3.

На осмотре у врача-нейрохирурга потребовал дать ему выпить и закурить. Медик, конечно, отказал. Тогда пациент решил отомстить ему. Когда врач отвернулся к письменному столу, мужик схватил пинцет и ударил медика в лопатку, а потом в щеку.

— На челябинца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней — четыре месяца ареста. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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