2019-02-25T20:02:36+03:00
Происшествия

Вынесли приговор челябинцу, который убил соседа из-за громких шагов

Он воткнул «шумному» жителю дома ключ в глаз
Валентина ВАГАНОВА
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Подсудимый пытался обжаловать приговор, но решение суда оставили без изменений.Подсудимый пытался обжаловать приговор, но решение суда оставили без изменений.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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49-летний житель Ленинского района Челябинска сядет в тюрьму убийство соседа. В марте прошлого года он сидел дома, смотрел телевизор. Вдруг с работы пришел сосед, живущий этажом выше, и, якобы, стал громко ходить по квартире.

Топот взбесил челябинца настолько, что он решил разобраться с «шумным» соседом. Поднялся к нему, начал скандалить. В порыве гнева замахнулся ключом и вонзил его соседу в глаз. Удар был такой сильный, что повредил пострадавшему жизненно-важные органы. Через несколько дней сосед скончался в больнице.

Позже следствие установило, что нервный житель был пьян. И это отразилось затем на решении суда.

— Подсудимого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Адвокат в апелляционных жалобах просил снизить наказание. Но прокурор отстоял законность приговора, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Челябинцу дали девять лет тюрьмы. Приговор суда вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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