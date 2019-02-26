В Челябинской области начались массовые расстрелы бездомных собак

СЕГОДНЯ 05:54 2019-02-26T05:54:24+03:00

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Жуткий случай произошел 22 февраля в Каслях. Неизвестные устроили массовый расстрел бездомных псов в центре города. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.

— Собак, которых мы подкармливали, убивают среди бела дня. Умирающих животных оставляют на улице. Вокруг ходят дети — ревут, — пишут жители Каслей в местной группе «ВКонтакте».

Предположительно, в собак стреляли дротиками, заряженными ядом.

Зоозащитники уже провели собственное расследование. Оказалось, что в Каслях прошел аукцион по отлову безнадзорных животных. В техзадании муниципального контракта сказано, что исполнитель за 145 тысяч рублей должен отловить 145 собак и утилизировать их останки.

По словам защитников животных это противоречит закону.

Сообщения о массовой гибели собак проверит Общественная палата Челябинской области. Там уже сформировали рабочую группу, которая поедет в Касли. Общественники намеренны разобраться в случившемся и остановить страшный рейд.

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ИСТОЧНИК KP.RU