В Челябинской области начались массовые расстрелы бездомных собак
Жуткий случай произошел 22 февраля в Каслях. Неизвестные устроили массовый расстрел бездомных псов в центре города. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.
— Собак, которых мы подкармливали, убивают среди бела дня. Умирающих животных оставляют на улице. Вокруг ходят дети — ревут, — пишут жители Каслей в местной группе «ВКонтакте».
Предположительно, в собак стреляли дротиками, заряженными ядом.
Зоозащитники уже провели собственное расследование. Оказалось, что в Каслях прошел аукцион по отлову безнадзорных животных. В техзадании муниципального контракта сказано, что исполнитель за 145 тысяч рублей должен отловить 145 собак и утилизировать их останки.
По словам защитников животных это противоречит закону.
Сообщения о массовой гибели собак проверит Общественная палата Челябинской области. Там уже сформировали рабочую группу, которая поедет в Касли. Общественники намеренны разобраться в случившемся и остановить страшный рейд.
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ИСТОЧНИК KP.RU