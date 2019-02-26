2019-02-26T07:10:50+03:00
Общество

В Челябинск прибудет эшелон с танками и «джихад-мобилем»

Поезд-музей сможет посетить любой желающий
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: syriantrain.mil.ruФото: syriantrain.mil.ru
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Состав, на котором по стране везут трофейное оружие из Сирии, остановится в Челябинске 12 марта.

Спецпоезд следует по городам России в рамках акции «Сирийский перелом», организованной Министерством обороны.

За два месяца исторический эшелон преодолеет около 29 тысяч километров и сделает остановку в 60 городах. Увидеть оружие боевиков своими глазами смогут жители практически всех регионов России.

Экспозиция состоит из десяти открытых железнодорожных платформ с образцами военной техники, захваченной у сирийских террористов. Всего экспонатов порядка 500. Среди них есть танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15 и автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee. Экскурсоводы на выставке тоже необычные. О трофеях посетителям расскажут военнослужащие, которые сами участвовали в операциях в Сирии.

Кроме военной техники спецпоезд привезет образцы холодного и огнестрельного оружия, инженерные боеприпасы, самодельные взрывные устройства и средства связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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