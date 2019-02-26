Жительницы Челябинской области получила пенсию фальшивыми купюрами
Пенсионерка из Кыштыма принесла в полицию девять тысячерублевок. На каждой надпись: «не является платежным средством».
Женщина рассказала, что накануне она получила пенсию. О том, что купюры принадлежат не банку России, а банку приколов выяснилось позже.
Получив пенсию, бабушка убрала деньги в мешочек, а через несколько дней отдала их внуку. Парень просил у нее 16 тысяч на покупку телевизора. Обман обнаружился только на кассе в магазине. Об этом сообщает «Кыштымский рабочий» со ссылкой на пресс-службу кыштымской полиции.
Сейчас следователи выясняют каким образом у пенсионерки оказались липовые тысячные. Известно, что пенсию ей на дом приносит почтальон. Настоящие деньги старушка сможет вернуть только после того, как найдут виновных.
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ИСТОЧНИК KP.RU