2019-02-26T09:10:57+03:00
Происшествия

На трассе под Челябинском столкнулись три легковушки и автовоз

Два человека погибли
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба Упрдор «Южный Урал»Фото: пресс-служба Упрдор «Южный Урал»
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Смертельная авария произошла утром 26 февраля на трассе Челябинск-Новосибирск. На территории Красноармейского района возле деревни Вахрушево «Рено Дастер» залетел под автовоз КАМАЗ, груженый автомобилями. Очевидцы сообщают, что иномарка пошла на обгон, несмотря на сильный туман.

— В результате столкновения 42-летний водитель «Рено Дастер» и его пассажир погибли. Не исключено, что эта авария стала причиной столкновения еще одного автомобиля «Рено Дастер» с «Ауди». В этих «легковушках» никто не пострадал, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. На месте происшествия работают спасатели. Из-за массовой аварии на трассе образовался затор. Организовано реверсивное движение. Автомобилистам советуют временно отложить выезд из Челябинска в сторону Кургана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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