На трассе под Челябинском столкнулись три легковушки и автовоз
Смертельная авария произошла утром 26 февраля на трассе Челябинск-Новосибирск. На территории Красноармейского района возле деревни Вахрушево «Рено Дастер» залетел под автовоз КАМАЗ, груженый автомобилями. Очевидцы сообщают, что иномарка пошла на обгон, несмотря на сильный туман.
— В результате столкновения 42-летний водитель «Рено Дастер» и его пассажир погибли. Не исключено, что эта авария стала причиной столкновения еще одного автомобиля «Рено Дастер» с «Ауди». В этих «легковушках» никто не пострадал, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. На месте происшествия работают спасатели. Из-за массовой аварии на трассе образовался затор. Организовано реверсивное движение. Автомобилистам советуют временно отложить выезд из Челябинска в сторону Кургана.
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ИСТОЧНИК KP.RU