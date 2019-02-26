2019-02-26T10:10:45+03:00
Происшествия

На Южном Урале следователи выясняют причину смерти грудного ребенка

Младенец умер при странных обстоятельствах
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Трагедия произошла в селе Анненское Карталинского района. Утром 24 февраля местная жительницы обнаружила, что ее сынишка не подает признаков жизни. Малыш спал в кроватке. Ему едва исполнился месяц.

Родители не поверили в смерть ребенка. В надежде, что крохе еще можно помочь, они повезли его в больницу. Но было уже слишком поздно. По словам медиков, у младенца наблюдалось трупное окоченение и синюшность кожных покровов.

— Видимых следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. В настоящее время проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение об отказе или возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Точную причину смерти младенца установит судмедэкспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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