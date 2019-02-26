2019-02-26T11:31:32+03:00
Общество

В министерстве экологии заявили о снижении выбросов в Челябинской области

По данным чиновников, за четыре года заводы и котельные стали значительно меньше дымить
Сергей УФИМЦЕВ
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Несмотря на доклады о снижении выбросов, жители Челябинска по-прежнему жалуются на постоянный смог. Фото: Андрей АБРАМОВ.Несмотря на доклады о снижении выбросов, жители Челябинска по-прежнему жалуются на постоянный смог. Фото: Андрей АБРАМОВ.
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Воздух в городах Южного Урала стал значительно чище, вредные выбросы в атмосферу сократились. Об этом 26 февраля заявили в министерстве экологии Челябинской области.

Для сравнения чиновники приводят малопонятные для обывателя расчеты. За 2012 год наибольший объем выбросов на одного человека составлял 194 кг. А в 2017-м — уже 152 кг на человека. То есть, почти на 30% меньше.

Главные загрязнители воздуха — так называемые стационарные источники. Это заводы и котельные. В минэкологии заявляют, что за четыре года предприятия значительно сократили выбросы. Судя по всему, помогли установка фильтров и работа по особому сценарию во время режима НМУ.

— Еще больше сократить нагрузку на воздух поможет федеральный закон о квотировании выбросов, инициированный губернатором Челябинской области. Его рассмотрят в Госдуме этой весной. Поручение о рассмотрении давал президент Владимир Путин, — отметили в министерстве экологии региона.

ЦИФРЫ

Основные загрязнители воздуха:

— стационарные источники (заводы, котельные, малые производства) — 66,1% выбросов

— автомобили — 33,9% выбросов.

Как сокращались выбросы заводов за последние годы (по данным минэкологии Челябинской области):

— 2013-й: 666,7 тысяч тонн выбросов в год

— 2017-й: 532,7 тысяч тонн выбросов в год

ИСТОЧНИК KP.RU

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