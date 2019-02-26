В Челябинск приедут производители из Казахстана
Торгово-экономическая миссия казахстанской делегации в Челябинск состоится 27-28 марта. Организацией визита занимается Южно-Уральская торгово-промышленная палата совместно с Внешнеторговой палатой Казахстана.
В состав деловой делегации войдут казахстанские производители автомобилей марки JAC, автобусов, строительных смесей, лакокрасочной продукции, электротехнического оборудования, а также алкогольных и безалкогольных напитков, молочной продукции и других продуктов питания.
В рамках визита 27 марта на площадке отеля Radisson blue пройдут деловые переговоры южноуральских и казахстанских предпринимателей.
Участие в мероприятии бесплатное.
Регистрация участников осуществляется в центре ВЭД ЮУТПП по тел.: (351) 263-24-64, 263-58-15, e-mail: ves@tpp74.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU