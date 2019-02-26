2019-02-26T13:22:52+03:00
Происшествия

Жители Челябинска сами задержали матерого уголовника, напавшего на пенсионерку

Рецидивист выхватил у старушки сумку во дворе
Ангелина ГРИГОРЬЕВА
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Задержанный может быть причастен к другим преступлениям в Челябинске. Фото: МВД.Задержанный может быть причастен к другим преступлениям в Челябинске. Фото: МВД.
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В полицию загремел 42-летний челябинец, ограбивший пенсионерку во дворе на улице Свободы. Причем, скрутили его обычные граждане. Они же удерживали подозреваемого до приезда наряда.

Сам задержанный объясняет преступление так:

— Шел по улице, заметил одинокую бабушку с сумкой. Оглянулся вокруг — никого рядом нет. Подошел сзади, ударил по голове, вырвал сумку и побежал.

Но вскоре его поймал случайный свидетель. 30-летний парень проезжал мимо на машине и бросился в погоню. Ему на помощь пришли другие очевидцы.

Задержанным оказался матерый уголовник. Ранее его уже несколько раз судили.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Сейчас полицейские выясняют, причастен ли подозреваемый к другим подобным преступлениям в городе. Если вы узнали на фото своего обидчика, сообщите об этом в дежурную часть по телефону «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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