Жители Челябинска сами задержали матерого уголовника, напавшего на пенсионерку
В полицию загремел 42-летний челябинец, ограбивший пенсионерку во дворе на улице Свободы. Причем, скрутили его обычные граждане. Они же удерживали подозреваемого до приезда наряда.
Сам задержанный объясняет преступление так:
— Шел по улице, заметил одинокую бабушку с сумкой. Оглянулся вокруг — никого рядом нет. Подошел сзади, ударил по голове, вырвал сумку и побежал.
Но вскоре его поймал случайный свидетель. 30-летний парень проезжал мимо на машине и бросился в погоню. Ему на помощь пришли другие очевидцы.
Задержанным оказался матерый уголовник. Ранее его уже несколько раз судили.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.
Сейчас полицейские выясняют, причастен ли подозреваемый к другим подобным преступлениям в городе. Если вы узнали на фото своего обидчика, сообщите об этом в дежурную часть по телефону «02».
ИСТОЧНИК KP.RU