Самый «долгоиграющий» в мире биг-бэнд сыграет для челябинцев свои хиты

СЕГОДНЯ 14:19 2019-02-26T14:21:09+03:00

О. Лундстрем и его оркестр в Челябинске, 1958 г. Фото С. Переплётчикова (из фонда ЦИКНЧ).

Изменить размер текста: A A

Гастрольный тур Государственного камерного джазового оркестра имени О. Лундстрема по лучшим залам страны назван «85+75=Jazz» и посвящен двум юбилеям: 85 лет оркестру и 75 лет нынешнему руководителю Борису Фрумкину. Оркестр, созданный Лундстремом в 1934 году, называют самым «долгоиграющим» биг-бэндом в мире, что зафиксировано в российской Книге рекордов Гиннеса.

Наш город попал в юбилейный маршрут не случайно. Родоначальник и бессменный руководитель коллектива на протяжении 70 лет Олег Лундстрем почитал Челябинск как крупный джазовый центр.

— Лестно думать, что это был один из мотивов самого знаменитого в стране джаз-оркестра для частых визитов сюда еще с 50-х годов. Однажды челябинские музыканты пригласили москвичей на джем-сейшн. Олег Леонидович отметил, что местные джазмены оказались равными партнерами гостей, — рассказала газете «Комсомольская правда» директор «Уральского диксиленда» Наталья Риккер.

Для челябинской публики прозвучат и традиционные хиты оркестра, и новые пьесы, и композиции, автором которых был Олег Лундстрем. Почитатели знаменитого коллектива соберутся 27 февраля в концертном зале имени С. Прокофьева.

Начало концерта — в 18.30.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU