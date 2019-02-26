Житель Челябинской области открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажки
Инцидент произошел 25 февраля в городе Сим Челябинской области. Житель одного из домов на улице Володарского устроил стрельбу на балконе третьего этажа. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Им удалось заснять происшествие на камеру мобильного.
По словам свидетелей происшествия никто из прохожих не пострадал. Мужчина стрелял в воздух. Перепуганные соседи вызвали полицию.
Стрелка задержали. Он оказался действующим военнослужащим и в настоящее время проходит службу по контракту в войсках нацгвардии РФ.
Очевидцы утверждают, что стрелявший был пьян. При задержании у него изъяли автомат, заряженный холостыми патронами.
По данному факту военный следственный отдел СК России начал проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU