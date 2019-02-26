2019-02-26T16:46:10+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажки

Мужчину задержали сотрудники полиции
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: youtube.comФото: youtube.com
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Инцидент произошел 25 февраля в городе Сим Челябинской области. Житель одного из домов на улице Володарского устроил стрельбу на балконе третьего этажа. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Им удалось заснять происшествие на камеру мобильного.

По словам свидетелей происшествия никто из прохожих не пострадал. Мужчина стрелял в воздух. Перепуганные соседи вызвали полицию.

Стрелка задержали. Он оказался действующим военнослужащим и в настоящее время проходит службу по контракту в войсках нацгвардии РФ.

Очевидцы утверждают, что стрелявший был пьян. При задержании у него изъяли автомат, заряженный холостыми патронами.

По данному факту военный следственный отдел СК России начал проверку.

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На Южном Урале неизвестный стрелял из пулемета.https://proufu.ru/news/society/76874-na_yuzhnom_urale_neizvestnyy_strelyal_iz_pulemeta/

ИСТОЧНИК KP.RU

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