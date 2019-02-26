2019-02-27T08:25:44+03:00
Общество

Дети, доставленные в больницу после авиарейса Москва-Магнитогорск, отравились мускатными орехами

Компания «Аэрофлот» прокомментировала ситуацию
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото; архив "КП"Фото; архив "КП"
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Вчера, 25 февраля, в магнитогорском аэропорту приземлилось воздушное судно из Москвы. На борту находилась детская спортивная команда — 11 ребят и трое взрослых. Во время перелета сразу несколько детей почувствовали себя плохо. Четверых подростков «скорая» увезла в больницу прямо из аэропорта.

- Один из пассажиров пожаловался на тошноту и плохое самочувствие за 20 минут до снижения. У несовершеннолетнего начались зрительные галлюцинации и судороги с неполной потерей сознания. От бортового питания мальчик отказался. Он рассказал, что перед вылетом ел с друзьями мускатные орехи, купленные на рынке в Москве, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В самолете пассажиру оказали первую медицинскую помощь. Пакет с орехами передали врачам для дальнейшей экспертизы. Медики полагают, что причиной острого отравления могла стать передозировка мускатных орехов, которая приводит к тяжелым последствиям для организма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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