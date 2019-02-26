«Трактор» с «сухим» счетом уступил «Автомобилисту» в первом матче серии плей-офф

СЕГОДНЯ 19:29 2019-02-26T19:29:28+03:00

Екатеринбуржцы забросили в ворота челябинцев три безответные шайбы и повели в серии 1-0

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Форварды хозяев Доус и Дэн с разницей в минуту забросили в ворота черно-белых пару шайб (на 15-й и 16-й минутах первого отрезка матча). На старте второго периода Голышев довел счет до 3:0. Этот счет «Автомобилист» сохранил до финальной сирены и повел в серии 1-0.

После матча главный тренер «Авто» Андрей Мартемьянов отметил, что игра была очень напряженной и эмоциональной, и легкой победы не получилось.

Следующий матч серии плей-офф до трех побед в сезоне 2018-2019 в Восточной конференции черно-белые проведут 28 февраля в Екатеринбурге. 2-го, и если потребуется 4 марта «Трактор» сыграет с «Автомобилистом» в Челябинске.

Отметим, что еще один южноуральский клуб – магнитогорский «Металлург» в первом матче серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» одержал волевую победу во втором дополнительном периоде (2:1). Следующий матч Магнитка проведет дома завтра 27 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU