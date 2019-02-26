В Челябинске школьника забрали в социальный приют из-за сгоревшего чайника
ЧП произошло утром 26 февраля в одном из домов по улице Грибоедова. В квартире на втором этаже загорелся диван. Соседи почувствовали дым и вызвали пожарных.
На лестничной площадке огнеборцев ждал перепуганный 9-летний мальчик. Он находился дома один и случайно поджог диван. Возгорание потушили в считанные минуты.
- Со слов ребенка, когда он пытался приготовить себе завтрак, у него загорелся электрический чайник. Мальчик сбил пламя кухонным полотенцем и бросил его на диван. От тлеющей тряпки диван загорелся. Потушить огонь самостоятельно школьник уже не смог, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
После пожара мальчика забрали в больницу для обследования, а затем передадут в социальный приют для несовершеннолетних. Соседи рассказали, что он растет в неблагополучной семье. Родители пьют – ребенком совсем не занимаются. Матери уже сутки нет дома.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU