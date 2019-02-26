В Челябинске школьника забрали в социальный приют из-за сгоревшего чайника

СЕГОДНЯ 19:40 2019-02-26T19:40:27+03:00

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ЧП произошло утром 26 февраля в одном из домов по улице Грибоедова. В квартире на втором этаже загорелся диван. Соседи почувствовали дым и вызвали пожарных.

На лестничной площадке огнеборцев ждал перепуганный 9-летний мальчик. Он находился дома один и случайно поджог диван. Возгорание потушили в считанные минуты.

- Со слов ребенка, когда он пытался приготовить себе завтрак, у него загорелся электрический чайник. Мальчик сбил пламя кухонным полотенцем и бросил его на диван. От тлеющей тряпки диван загорелся. Потушить огонь самостоятельно школьник уже не смог, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

После пожара мальчика забрали в больницу для обследования, а затем передадут в социальный приют для несовершеннолетних. Соседи рассказали, что он растет в неблагополучной семье. Родители пьют – ребенком совсем не занимаются. Матери уже сутки нет дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU