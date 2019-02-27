Дорожники отчитались, что стали убирать снег в Челябинске в 4 раза быстрее

СЕГОДНЯ 04:54 2019-02-27T04:56:18+03:00

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Дороги в Челябинске чинит и убирает компания «Южуралмост». Они отвечают за 346 улиц. Подрядчик отчитался, что стал делать это гораздо быстрее после того, как администрация города выделила новые участки под складирование снега.

Дорожники уверяют, что работы ведутся круглосуточно. Вывозят снег преимущественно ночью, когда трафик минимальный.

— Дополнительные полигоны позволили увеличить темпы практически в четыре раза. Если раньше мы вывозили около 3,5 тысяч тонн, то за минувшие сутки эта цифра возросла до 12 тысяч. Перед нами задача, еще ускориться, чтобы до конца недели по максимуму вывезти с улиц снежные валы, — рассказал представитель компании «Южуралмост» Алексей Струговец.

На прошлой неделе губернатор Борис Дубровский поругал управленцев Челябинска за то что они плохо курируют уборку снега. Даже потребовал предъявить чиновников обувь.

— Замечания мы учли и приняли меры. Днем становится все теплее, поэтому сейчас выводим специализированные бригады, которые проводят очистку не только от снега, но и от грязи. В сутки привлекается до 150 рабочих. Это не считая механизаторов и водителей самосвалов. Сейчас основные усилия направлены на центральные улицы, до конца недели планируем их привести в порядок, — добавил Струговец.

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ИСТОЧНИК KP.RU