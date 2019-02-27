Стало известно, сколько денег в среднем на счету жителя Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:33 2019-02-27T07:34:14+03:00

На счетах жителей Челябинской области хранится более 422 рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Центробанк изучил объем вкладов жителей Челябинской области по итогам 2018 года. Общая сумма — 422,4 млрд рублей. За год этот показатель увеличился на 8%. Средняя сумма депозита в расчете на каждого жителя области составила 121 000 рублей.

— Предпочитали хранить свои сбережения в рублях. В валюте хранят 11,6% населения, — сообщили в пресс-службе отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Средняя процентная ставка по рублевым депозитам физлиц в декабре прошлого года составила 6,1%, по депозитам в долларах США — 1,1%, в евро — 0,3% . Вслед за повышением ключевой ставки, банковский процент начал плавно расти.

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ИСТОЧНИК KP.RU