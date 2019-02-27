2019-02-27T07:56:31+03:00
Общество

Коллекторам выписали самый крупный штраф в Челябинской области

Причиной стали незаконные сообщения
Андрей АБРАМОВ
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Коллекторам выписали штраф в 150 тысяч рублей. Фото: Алексей ФОКИНКоллекторам выписали штраф в 150 тысяч рублей. Фото: Алексей ФОКИН
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В арбитражном суде Челябинска решали судьбу коллекторского агенства. На него пожаловалась жительница Копейска. Она взяла микрозайм и не смогла погасить его вовремя. Тогда «вышибалы» стали слать ей сообщения. Текст посланий не раскрывается, однако, и не сообщается, что он был нелицеприятным.

— В них не были указаны сведения о наличии у заемщицы долга, — объяснили в пресс-службе УФССП по Челябинской области. — Челябинка обратилась к нам и мы возбудили административное дело. Суд назначил коллектором штраф в размере 150 тысяч рублей. На сегодня это самый крупный штраф в регионе.

Приставы напоминают, что если вы стали жертвой недобросовестных методов коллекторов — обращайтесь в ФССП. Ведомство надзирает за их работой. Пожаловаться можно через онлайн-приемную на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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