Медики рассказали, кто в Челябинской области живет дольше ста лет

СЕГОДНЯ 08:22 2019-02-27T08:22:22+03:00

Старики нынче не сидят дома, а живут на полную катушку! Фото: Олег УКЛАДОВ

И какую помощь им могут оказать медики

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Средняя продолжительность жизни на Южном Урале 71,5 года. Но среди земляков немало тех, кто перешагнул столетний рубеж, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Продлить жизнь человека помогают врачи-гериатры. Они оценивают общее самочувствие пациента, его питание, вес, настроение и даже быт и помогают cохранить самостоятельность, активный интерес к миру. Помимо этого современные технологии позволяют проводить престарелым сложные операции, а раньше возраст считался противопоказанием.

— Пациентам старше 90 лет на Южном Урале проводят коронароангиографию, стентирование, замену суставов, их оперируют при переломе шейки бедра. Это существенно снижает смертность, — говорит главный гериатр Челябинской области Татьяна Василенко.

После таких вмешательств пациентов выхаживают в областном госпитале ветеранов войн. В клинике большой процент пациентов в возрасте 80-90 лет, есть люди старше 100 лет — их 48 человек.

— Интересная особенность в том, что это мужчины, хотя известно, что женщины как правило живут дольше. В Челябинской области средняя продолжительность жизни женщин достигает 74,2 года, а у мужчин ощутимо меньше, — говорит Татьяна Василенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU