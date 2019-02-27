Священник и его дочь погибли в автокатастрофе на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-27T09:26:56+03:00

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26 февраля в аварии на трассе погиб клирик Иверского храма села Миасского священник Кирилл Шаламов. Вместе с ним автокатастрофу не пережила 16-летняя дочь Ксения. На руках у вдовы остался 10-летний сын.

Несколько лет отец Кирилл служил в храме святителя Василия Великого в Челябинске. Далее год в храмах Липецкой епархии. Затем был принят обратно в клир Челябинской епархии, служил на приходах Красноармейского района. Накануне кончины отец Кирилл принимал участие в архиерейской литургии: был одним из клириков, сослуживших митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию за праздничным богослужением.

— Митрополит Григорий выразил самые глубокие и искренние соболезнования семье, прихожанам и сослужителям покойного. Попрощаться с отцом Кириллом и Ксенией можно будет в храме Иверской иконы Божией Матери села Миасское во время Божественной Литургии в субботу, 2 марта. Отпевание будет проходить в тот же день с 13:00 в храме Василия Великого Челябинска (проспект Ленина, 6), — сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

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ИСТОЧНИК KP.RU