Жителя Челябинской области отправили на зону за долги перед детьми
В Южноуральске судили 41-летнего жителя. Таких называют «злостный алиментщик». От прошлого брака у него остались двое детей. Денег на содержание ребят он не давал, за что бывшая супруга подала в суд.
За годы уклонений на нем повисли 1,6 млн рублей. Мать детей обращалась к приставам, те пытались штрафовать его и тоже подавали в суд. Фемида отправляла его на исправительные работы, но выводы мужчина не сделал.
— С учетом имеющейся судимости за кражу, суд назначил наказание четыре месяца исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU