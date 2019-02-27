Жителя Челябинской области отправили на зону за долги перед детьми

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-27T09:39:17+03:00

Несколько лет он не платил алименты

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В Южноуральске судили 41-летнего жителя. Таких называют «злостный алиментщик». От прошлого брака у него остались двое детей. Денег на содержание ребят он не давал, за что бывшая супруга подала в суд.

За годы уклонений на нем повисли 1,6 млн рублей. Мать детей обращалась к приставам, те пытались штрафовать его и тоже подавали в суд. Фемида отправляла его на исправительные работы, но выводы мужчина не сделал.

— С учетом имеющейся судимости за кражу, суд назначил наказание четыре месяца исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU