Суровая челябинская горка стала хитом соцсетей

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-27T09:47:48+03:00

Рискнули бы скатиться с такой? Фото: Алексей Одиноких

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В интернете живо обсуждают детскую горку, которая установлена в одном из дворов Кыштыма. Спуск не достает до земли порядка двух метров. При этом конструкция выглядит цельной, то есть ее не ломали.

Комментаторы в соцсетях соревнуются в остроумии.

— Суровая. Челябинская...

— Наверное, это место для бассейна. Вот потеплеет и установят.

— Чудо инженерной мысли!

Но некоторые все же внесли ясность.

— Это была часть ледового городка и сейчас его разбирают. Скоро вся горка исчезнет. А к спуску была привалена ледяная куча, которая служила продолжением.

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ИСТОЧНИК KP.RU