Суровая челябинская горка стала хитом соцсетей
В интернете живо обсуждают детскую горку, которая установлена в одном из дворов Кыштыма. Спуск не достает до земли порядка двух метров. При этом конструкция выглядит цельной, то есть ее не ломали.
Комментаторы в соцсетях соревнуются в остроумии.
— Суровая. Челябинская...
— Наверное, это место для бассейна. Вот потеплеет и установят.
— Чудо инженерной мысли!
Но некоторые все же внесли ясность.
— Это была часть ледового городка и сейчас его разбирают. Скоро вся горка исчезнет. А к спуску была привалена ледяная куча, которая служила продолжением.
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ИСТОЧНИК KP.RU