Агроном из Челябинска отсудила у работодателя 700 тысяч за отравление ядом
Работница агрокомплекса из Челябинска пришла в прокуратуру. Попросила помочь составить иск к фирме. На работе она отравилась инсектицидом — химическим препаратом для защиты растений. После этого она осталась инвалидом.
Работать на таком производстве ввиду травмы она больше не может. Лечение ей предоставили бесплатно по полису, а вот с работодателя челябинка потребовала компенсировать моральный вред.
— Решением суда в пользу работника взыскана компенсация в 700 000 рублей. Решение еще можно обжаловать, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU