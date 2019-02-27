Агроном из Челябинска отсудила у работодателя 700 тысяч за отравление ядом

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-27T10:02:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Работница агрокомплекса из Челябинска пришла в прокуратуру. Попросила помочь составить иск к фирме. На работе она отравилась инсектицидом — химическим препаратом для защиты растений. После этого она осталась инвалидом.

Работать на таком производстве ввиду травмы она больше не может. Лечение ей предоставили бесплатно по полису, а вот с работодателя челябинка потребовала компенсировать моральный вред.

— Решением суда в пользу работника взыскана компенсация в 700 000 рублей. Решение еще можно обжаловать, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU