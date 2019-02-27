Помещение популярного бара продают в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-27T10:10:50+03:00

При этом само заведение не планирует съезжать

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В Челябинске выставили на продажу площадь, на которой размещается Boris Bar. Заведение пользуется большим спросом у поклонников барной культуры. Популярность место заработало благодаря концепции: «не афишировать адрес». В итоге туда хотели попасть как можно больше тусовщиков.

Площадь помещения — примерно 200 кв. м. Цена — 10,5 млн рублей. При этом само заведение остается. Просто площади ищут нового собственника. Арендатора владелец называет «долгосрочным и обязательным».

Кстати, в Челябинске также продают помещение с рестораном Chalet за 17 млн и ресторан «Титаник» за 25 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU