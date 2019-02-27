Неизвестные устроили налет на супермаркет в Челябинске и вынесли из сейфа крупную сумму
В дежурную часть полиции Копейска позвонили сотрудники супермаркета. Рассказали, что в подсобку ворвались неизвестные, лица скрывали шарфы. Скрутили сотрудников и вскрыли сейф. Добычей злоумышленников стали 400 тысяч рублей.
Вычислить подозреваемых оперативникам удалось быстро. Одному 33 года, второму — 41 год. Деньги они поделили пополам и за пару дней успели потратить.
— За грабеж им грозит до семи лет колонии. Один подозреваемый под подпиской о невыезде, а второй — под домашним арестом, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU