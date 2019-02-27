Соседка вскрыла квартиру жительницы Паркового в Челябинске и вынесла технику
Жительница микрорайона Парковый вернулась домой и обнаружила, что из квартиры исчезла бытовая техника. Вызвала полицию. Оперативникам довольно быстро удалось установить подозреваемого. Кражу могла совершить соседка.
— Путем подбора ключа проникли в квартиру, откуда похитили бытовую технику и личные вещи на сумму более 60 тысяч рублей. Соседка ранее неоднократно судима. Возбуждено дело за кражу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Подозреваемой грозит до шести лет колонии. Кстати, технику нашли в ближайших ломбардах.
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ИСТОЧНИК KP.RU