Соседка вскрыла квартиру жительницы Паркового в Челябинске и вынесла технику

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-27T10:37:16+03:00

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Жительница микрорайона Парковый вернулась домой и обнаружила, что из квартиры исчезла бытовая техника. Вызвала полицию. Оперативникам довольно быстро удалось установить подозреваемого. Кражу могла совершить соседка.

— Путем подбора ключа проникли в квартиру, откуда похитили бытовую технику и личные вещи на сумму более 60 тысяч рублей. Соседка ранее неоднократно судима. Возбуждено дело за кражу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемой грозит до шести лет колонии. Кстати, технику нашли в ближайших ломбардах.

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ИСТОЧНИК KP.RU