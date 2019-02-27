Челябинцев ждут на ярмарку хендмейда
Мероприятие проходит не первый год. Возле гимназии №1 мастера выставляют товар. Ученики школы и партнеры ярмарки создают авторские полезные в быту вещи. Есть украшения, игрушки, еда.
— Каждый собранный рубль передается в фонд «Искорка». Деньги помогают вылечить или продлить жизнь ребенка, который вряд ли бы получил помощь от кого-то другого. Тем не менее это не сбор пожертвований, это сделка, где каждый получает свое. Гости получают интересный товар и сопричастность к доброму делу, ученики приобретают опыт, а больные дети — здоровье в той или иной степени, — рассказали организаторы ярмарки.
Благодаря покупателям в прошлом году удалось собрать полмиллиона рублей.
23 марта, суббота
Красная, 59 (недалеко от Орленка)
12.00
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU