Челябинцев ждут на ярмарку хендмейда

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-27T11:00:30+03:00

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Мероприятие проходит не первый год. Возле гимназии №1 мастера выставляют товар. Ученики школы и партнеры ярмарки создают авторские полезные в быту вещи. Есть украшения, игрушки, еда.

— Каждый собранный рубль передается в фонд «Искорка». Деньги помогают вылечить или продлить жизнь ребенка, который вряд ли бы получил помощь от кого-то другого. Тем не менее это не сбор пожертвований, это сделка, где каждый получает свое. Гости получают интересный товар и сопричастность к доброму делу, ученики приобретают опыт, а больные дети — здоровье в той или иной степени, — рассказали организаторы ярмарки.

Благодаря покупателям в прошлом году удалось собрать полмиллиона рублей.

23 марта, суббота

Красная, 59 (недалеко от Орленка)

12.00

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU