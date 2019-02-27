В Челябинск приедет знаменитый театр

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-27T11:06:57+03:00

Покажет сказку о снеговике, который влюбился в печку

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21 марта театралы будут отмечать Международный день кукольника. В честь праздника в Челябинске пройдут гастроли центрального государственного академического театра кукол имени Сергея Образцова из Москвы. Известный всему миру коллектив привезет один из лучших своих спектаклей — сказку «Снеговик».

— Постановка на сцене семь лет с неизменным аншлагом. Является лауреатом многочисленных театральных фестивалей, любима обычными зрителями и профессиональными театральными критиками, — рассказала пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

В основе сказка Андерсена про снеговика, который влюбился в кухонную печку. Камерная постановка говорит со зрителем проникновенной интонацией о вечных вопросах — любви, дружбе и жизни во всем ее многообразии.

Продолжительность спектакля 40 минут без антракта Рекомендация театра - детям от 8 лет

21 марта, четверг

11.00, 13.30 и 19.00

Тел.: (351) 791-66-04

Билет: 100 - 300 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU