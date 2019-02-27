В Челябинске представят раритетные «дамские штучки» и необычную выставку женских портретов

СЕГОДНЯ 11:11 2019-02-27T11:11:10+03:00

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23 Февраля отгуляли, ныне чествуем дам. В картинной галерее Челябинска открывают две тематические экспозиции: «В поисках совершенства» и «Я вас люблю, красавиц столетий..». Первая объединила работы двух известных южноуральских художников — Илюса Хасанова и Александра Карпенко. Один работает гуашью, другой — скульптор и предпочитает дерево.

— Вторая выставка — это совместный проект музея изобразительных искусств и Центра историко-культурного наследия. Во все времена красоту дамы сравнивали с цветком. Кто-то находил роскошь розы, кто холодную и неприступную красоту лилии, изысканность орхидеи или скромную красоту ромашки. Мы собрали женские портреты и цветочные натюрморты XIX — XX веков известных русских художников: Репина, Серова, Соколова, Ярошенко, Туржанского, а также современных челябинских мастеров, — рассказали в музее.

Также представлены разные «дамские штучки»: веера, зонтики, перчатки, предметы женского туалета, флаконы для духов, коробочки для пудры и румян, шкатулки, выполненные в разных техниках.

с 1 марта

Картинная галерея (Труда, 92а)

Тел.: (351) 266 38 17

11.00 — 19.00

Билет: 50 — 150 руб

ИСТОЧНИК KP.RU