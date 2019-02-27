В районе стадиона Колющенко в Челябинске ограничат движение на неделю

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-27T11:26:41+03:00

Движение по Доватора в Челябинске ограничат до марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

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На Доватора в Челябинске ремонтируют водопровод. Будут вскрывать асфальт. Поэтому придется ограничить движение. Работы начали утром 27 февраля. Закончат 5 марта.

Ремонтники заняли участок улицы от Цеховой до Шаумяна. Это напротив стадиона Колющенко. Полностью движение не закрывают, лишь отнимется пару полос. Но во избежание пробок лучше объехать участок по смежным улицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU