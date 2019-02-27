2019-02-27T12:36:55+03:00
Общество

Мусором в Челябинске займется особе управление министерства экологии

Губернатор Борис Дубровский изменил структуру правительственного учреждения
Ольга АНТОНОВА
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Челябинским мусором займется особое управление.Челябинским мусором займется особое управление.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Управление организации обращения с отходами — новое подразделение Министерства экологии Челябинской области. Задача здешних специалистов — работа по мусорной реформе. Это значит, — контроль качества работы региональных операторов.

— Сотрудники управления будут заниматься отчетами регоператоров, следить, исполняются ли графики вывоза мусора. Работы стало больше, отдел с нагрузкой не справлялся, потому появилось управление. Специалистов в нем будет на четыре-пять человек больше, чем прежде. Курировать управление будет первый замминистра Ирина Харина, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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