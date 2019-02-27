Студенты Челябинского государственного университета поплывут

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-27T13:33:27+03:00

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Вот это новость! Первый университет Челябинской области, ЧелГУ, обзаведется крутым спортивным комплексом! Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе вуза, получено одобрение Минобрнауки РФ на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект прошел длительную процедуру согласования, строительство начнется уже осенью.

Здание в два этажа построят на северо-западе, по соседству с главным корпусом университета. Здесь будут проводиться занятия и тренировки студентов всех факультетов и институтов.

Первая очередь ФОКа появится к концу 2020 года. На первом этаже планируется универсальный спортзал для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном. Будет медкабинет, блоки раздевалок с душевыми и санузлами. В том числе — отдельные раздевалки, душевые и санузлы — для людей с инвалидностью.

Второй этаж — это зал для занятий аэробикой, массажный кабинет, тренерская комната.

На сайте ЧелГУ говорится, что второй очередью ФОКа ЧелГУ станет строительство стадиона, 25-метрового бассейна и теплого перехода из него в здание спортзала. Его закладка начнется после 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU