2019-02-27T14:29:04+03:00
Общество

Магнитогорские путешественники сквозь пургу добрались до мыса Челюскин

Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Геннадий ЧернухаФото: Геннадий Чернуха
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Участники экспедиции «Северная тропа-2019» за полтора месяца преодолели почти 6 тысяч км. Позади остался наиболее сложный участок маршрута — Таймыр. Там магнитогорских смельчаков застала пурга.

— Ночевали на заброшенной полярной станции три дня. Дуло нереально. Мыс Челюскина встретил очень тепло, но дорога к нему оказалась не теплой, — пишет на своей страничке в Фейсбук штурман Геннадий Чернуха.

В этом году экстремалы публикуют в социальных сетях дневник своей экспедиции, в котором почти каждый день появляются новые фото и видео.

В ближайшее время путешественники продолжат движение по намеченному маршруту, конечная цель которого Камчатка. Впереди еще 11 тысяч км.

Напомним, уникальный пробег на снегоходах «Северная тропа-2019» стартовал из Мурманской области 11 января. За три месяца участники экспедиции намеренны пройти через всю российскую Арктику от Мурманска до Петропавловска-Камчатского. Маршрут протяженностью 17 тысяч км лежит через 8 регионов России. Подобного еще никто не делал!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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