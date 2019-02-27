Жителя Челябинской области сняли с рейса в Таиланд из-за мата
Глупейший случай произошел в аэропорту Челябинска. Житель Магнитогорска, собиравшийся лететь на отдых в Таиланд, поднял шум на борту и был высажен из самолета непосредственно перед взлетом, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
— Житель Магнитогорска при посадке вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и своим поведением мешал работе экипажа. Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть аэропорта, — говорит Ирина Волк.
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ИСТОЧНИК KP.RU