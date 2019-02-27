2019-02-27T14:45:34+03:00
Общество

Жителя Челябинской области сняли с рейса в Таиланд из-за мата

Дебоширу выпишут штраф
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Агрессивный товарищ мешал экипажу и другим пассажирам.Агрессивный товарищ мешал экипажу и другим пассажирам.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Глупейший случай произошел в аэропорту Челябинска. Житель Магнитогорска, собиравшийся лететь на отдых в Таиланд, поднял шум на борту и был высажен из самолета непосредственно перед взлетом, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— Житель Магнитогорска при посадке вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и своим поведением мешал работе экипажа. Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть аэропорта, — говорит Ирина Волк.

На буйного пассажира составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Дебоширу выпишут штраф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинскому тигренку Жорику найдут невесту в передвижных зверинцах
Полиция отказалась искать жителя Челябинска, который обидел гея
Бензин в Челябинске начал дешеветь
Магнитогорские путешественники сквозь пургу добрались до мыса Челюскин
Студенты Челябинского государственного университета поплывут
Мусором в Челябинске займется особое управление министерства экологии
В районе стадиона Колющенко в Челябинске ограничат движение на неделю
В Челябинске представят раритетные «дамские штучки» и необычную выставку женских портретов
В Челябинск приедет знаменитый театр
Челябинцев ждут на ярмарку хендмейда
Соседка вскрыла квартиру жительницы Паркового в Челябинске и вынесла технику
Неизвестные устроили налет на супермаркет в Челябинске и вынесли из сейфа крупную сумму
Помещение популярного бара продают в Челябинске
Агроном из Челябинска отсудила у работодателя 700 тысяч за отравление ядом
Суровая челябинская горка стала хитом соцсетей
Жителя Челябинской области отправили на зону за долги перед детьми
Священник и его дочь погибли в автокатастрофе на трассе в Челябинской области