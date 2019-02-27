Бензин в Челябинске начал дешеветь
За ценами на заправках Челябинска следят не только автомобилисты. Профессионально бдит антимонопольная служба. За последнюю неделю АИ-92 на одной из сети заправок на Южном Урале подешевел на 60 копеек.
— За прошедшую неделю установлено снижение розничной цены на заправках «Газпромнефть-Центр». Бензин АИ-92 подешевел на 60 копеек. Выросла стоимость дизельного топлива на 15 копеек, — рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.
После резкого прошлогоднего роста цен на топливо, правительство договорилась с поставщиками о планомерном повышении. Отметим, что до этого по итогам мониторинга антимонопольной службы, бензин в Челябинске не дорожал месяц.
Актуальные на 24 февраля цены можно посмотреть в таблице.
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ИСТОЧНИК KP.RU