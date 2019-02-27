2019-02-27T15:03:13+03:00
Общество

Полиция отказалась искать жителя Челябинска, который обидел гея

Но прокуратура потребовала все же допросить
Андрей АБРАМОВ
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Оскорбленный гей требует оштрафовать невежливого челябинца. Фото: Тимур ХАНОВОскорбленный гей требует оштрафовать невежливого челябинца. Фото: Тимур ХАНОВ
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Челябинск снова упоминают ЛГБТ-сообщества страны. В начале января к южноуральским прокурорам прилетело обращение из солнечного Пятигорска. Представитель сексуальных меньшинств требует наказать челябинца за обидные слова. Надзорное ведомство пересло обращение в полицию, мол, разбирайтесь. Но в МВД отказались заводить дело и вести проверку.

Тогда автор обращения еще раз написал прокурорам. Раз не было проверки, то как могли отказать в возбуждении дела? Ревизоры еще раз написали в полицию, чтобы проверку провели, а там уже решили — наказывать или нет.

Поводом для заявления со стороны гея стало оскорбление в соцсетях. Житель Челябинска в грубой форме указал на сексуальную ориентацию парня из Пятигорска и послал его в сторону мужских гениталий. Это попадает под административную статью за оскорбление. Штраф до пяти тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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