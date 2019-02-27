2019-02-27T15:50:46+03:00
Дом. Семья

Челябинскому тигренку Жорику найдут невесту в передвижных зверинцах

Ветврач Карен Даллакян готовится к юбилею питомца
Ольга АНТОНОВА
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Фото сделано в лютый мороз. В хабаровской тайге - 38. Фото: Центр реабилитации диких животных "Утес".Фото сделано в лютый мороз. В хабаровской тайге - 38. Фото: Центр реабилитации диких животных "Утес".
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В мае челябинскому тигренку Жорику исполнится 10 лет. Некогда жалкий заморыш, спасенный ветврачом Кареном Даллакяном, давно уже крупный красивый хищник, обитающий в таежных просторах Хабаровского Центра реабилитации диких животных «Утес». Там он живет уже восемь лет. Сотрудники Центра Жорика очень любят и постоянно выкладывают в социальные сети новости и нем, свежие фото видео.

Вот тигр, как всякая кошка, вальяжно развалился на снегу лапами кверху: почешите мой животик! Вот — улегся на сугробе и куда-то внимательно смотрит. А подпись под фото: «На улице -38».

Свежий воздух и длительные прогулки — залог хорошего аппетита. Вот Жорик неторопливо уминает кусок мяса и отправляется по делам.

Одно плохо — нет пока у тигра подружки. Так и жить ему бобылем?

— В честь юбилея любимца всех челябинцев мы объявили конкурс «Тигриная тропа». Главный приз — поездка к полосатому в гости в Хабаровск. А еще организаторы издадут сборник, куда войдут лучшие работы, — говорит Карен Даллакян. — Еще мы хотим найти Жорику невесту. Закон о защите животных запрещает передвижные зверинцы. Значит, пленников клеток куда-то нужно пристраивать. Будем искать среди этих животных тигру подружку, — рассказал «Комсомолке» Карен.

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Обед спасенного в Челябинске тигра Жорика сняли на видео.Видео: центр реабилитации диких животных «Утес»

ИСТОЧНИК KP.RU

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