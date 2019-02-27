Бывшего директор ветстанции Челябинска будут судить за взятки

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-27T16:33:03+03:00

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Следственный комитет передал в суд дело экс-руководителя ветеринарной лаборатории Челябинска Виктора Тихонова. Его обвиняют в получении взятки и незаконном участии в бизнесе. Сыщики считают, что пять лет назад директор получил более 3,6 млн рублей взяток от коммерсантов, а в обмен договорился, что фермеры закупят у бизнеса лекарства.

— Также обвиняемый принимал незаконное участие в деятельности подконтрольных ему организаций. По ходатайству следователя арестована доля в квартире и иное дорогостоящее имущество обвиняемого, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Только по первой статье бывшему заведующему грозит крупный штраф или до 15 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU