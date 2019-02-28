В Челябинской области ищут свидетелей ЧП: женщина выпала из маршрутки на полном ходу

СЕГОДНЯ 04:13 2019-02-28T04:13:31+03:00

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Жительница Челябинской области ехала в маршрутном такси стоя, держалась за поручни. Но, чтобы оплатить проезд, отпустила руки. Именно в этот момент открылась дверь, и женщина выпала на асфальт. Это произошло в Магнитогорске 27 февраля в 7:30 утра возле дома по ул. Карла Маркса, 88. Очевидцы позвонили в скорую и родным пострадавшей. Ее дочь ищет свидетелей, чтобы разобраться в случившемся.

— Дверь в маршрутке автоматическая. Видимо, она не закрылась до конца. Мама в больнице с серьезным переломом затылочной части и рядом сопутствующих травм. Главное, чтобы с мамой все было в порядке. Но вопросы к водителю все же есть. Как можно ехать с незакрытой дверью? — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Ирина Кайсарова.

Подписчики группы комментируют, что никогда нельзя ездить в маршрутке стоя. Поэтому некоторые пишут, что женщина сама виновата. Однако, по закону именно водитель отвечает за то, что возит пассажиров стоя.

Если вы что-либо знаете о случившемся, напишите Ирине в VK.

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ИСТОЧНИК KP.RU