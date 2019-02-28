Убивший сестру-студентку житель Челябинска признан невменяемым
Экспертиза признала невменяемым 17-летнего жителя Челябинска, который осенью прошлого года жестоко убил родную сестру, сообщает СУ СК по Курчатовскому району Челябинска.
Брат и сестра жили в одной квартире на улице Чичерина с бабушкой. Семья считалась благополучной. Бабушка — бывший школьный учитель, преподавала математику. 21-летняя внучка училась на психолога в ЮУрГУ. Парню казалось, что девушку любят больше, и он решил с ней расправиться.
— Желание убить сестру возникло внезапно. Сначала он несколько раз ударил ее молотком, затем сковородой и ножом. Убийца сам сознался в содеянном, тем не менее следствие провело ряд сложных экспертиз. Причастность юноши к убийству была доказана, а сам преступник признан невменяемым, — рассказала следователь отдела СК по Курчатовскому району Татьяна Селиверстова.
Из-за того, что он опасен для общества парня отправят на принудительное лечение в психиатрическую клинику.
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ИСТОЧНИК KP.RU