Собутыльники увезли в лес жителя Челябинской области и убили из-за того, что он был против курения

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-28T08:51:03+03:00

Свою вину они признают не до конца

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Посиделки в поселке Новокаолиновый Карталинского района закончились трагедией. В доме собрались выпить трое товарищей. Один решил покурить в доме, а другой резко воспротивелся этому. Выбил у друга сигарету изо рта. Началась перепалка.

Сторонники табачного дыма погрузили оппонента в багажник и увезли в лес. Там избили мужика монтировкой до смерти. Тело присыпали ветками и уехали.

— Обвиняемые характеризуются посредственно, ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. Вину признали частично, говорят, не хотели убивать. Уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

За убийство со сговором грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU