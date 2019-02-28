Собутыльники увезли в лес жителя Челябинской области и убили из-за того, что он был против курения
Посиделки в поселке Новокаолиновый Карталинского района закончились трагедией. В доме собрались выпить трое товарищей. Один решил покурить в доме, а другой резко воспротивелся этому. Выбил у друга сигарету изо рта. Началась перепалка.
Сторонники табачного дыма погрузили оппонента в багажник и увезли в лес. Там избили мужика монтировкой до смерти. Тело присыпали ветками и уехали.
— Обвиняемые характеризуются посредственно, ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. Вину признали частично, говорят, не хотели убивать. Уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
За убийство со сговором грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU